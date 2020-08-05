Акции Мосбиржи дают возможность сделать ставку на успешную дивидендную историю - "Атон"

Московская биржа в июле сохранила высокие показатели, что предполагает сильные результаты за 2К20 по МСФО, говорится в комментарии "Атона". Рейтинг инвесткомпании по Московской бирже - "выше рынка", аналитики "Атона" рассматривают бумагу как успешную дивидендную историю с доходностью по следующим дивидендам, выплачиваемым в 2021, около 6,5%.

По данным Московской биржи, оборот торгов на рынке акций вырос в июне на 28,2% г/г до 1,5 трлн руб. Без учета однодневных бумаг оборот торгов на рынке облигаций увеличился на 17,4% до 2,0 трлн руб. С учетом прямого репо с ЦБ объемы торгов на денежном рынке увеличились на 27,9%, на валютном рынке снизились на 7,1%. Рынок производных инструментов вырос на 36,6% до 8,9 трлн руб. Средства участников рынка сократились на 9% м/м (-2% г/г) до 627 млрд руб., при этом средства в рублях, которые генерируют наиболее существенный процентный доход, упали на 8% м/м (-4% г/г) до 86 млрд руб.