.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс PMI сферы услуг РФ в июле взлетел до рекордных за 12 лет 58,5 пункта - IHS Markit
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 августа 2020 года 10:19
Индекс PMI сферы услуг РФ в июле взлетел до рекордных за 12 лет 58,5 пункта - IHS Markit
(добавлен текст после 3-го абзаца) Индекс PMI сферы услуг России в июле 2020 года взлетел до 58,5 пункта с 47,8 пункта в июне, что оказалось максимальным показателем с июля 2008 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO). Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле вырос до 56,8 пунктов с 48,9 пункта в июне, оказавшись выше критической отметки впервые с февраля 2020 года. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение. Как показал опрос, деловая активность в сфере услуг РФ в июле выросла впервые с февраля текущего года, что в значительной степени было обусловлено возобновлением работы поставщиков услуг и ростом спроса со стороны клиентов, поскольку меры по блокировке коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) были смягчены еще больше. По данным исследования, темпы роста новых заказов в сфере услуг РФ в июле на фоне ослабления мер по самоизоляции и возобновления клиентской деятельности были максимальными за последние 12 лет. Между тем спрос со стороны иностранных клиентов до сих пор не восстановился, поэтому новые экспортные заказы упали, хотя темпы сокращения были не такими быстрыми, как в марте, апреле и мае. Рост новых заказов снизил до минимума за последние пять месяцев темпы сокращения занятости в сфере услуг РФ. Однако все еще относительно слабый спрос подтолкнул компании к снижению расходов и числа рабочих мест. Избыток производственных мощностей также оставался очевидным в июле, поскольку незавершенные заказы продолжали сокращаться, хотя и минимальными за последние восемь месяцев темпами. Деловые ожидания среди поставщиков услуг в июле улучшились, а степень оптимизма достигла девятимесячного максимума. В то же время компании сферы услуг вновь указали на увеличение бремени затрат в июле из-за неблагоприятных обменных курсов и более высоких эксплуатационных расходов, вызванных пандемией COVID-19. Между тем темпы роста расходов были невысокими. Отпускные цены в целом стабилизировались после трех месяцев последовательного снижения. Некоторые компании в результате роста спроса получили возможность повысить тарифы на свои услуги, тогда как другие продолжали предлагать скидки для увеличения продаж. "В сфере услуг России в июле возобновился значительный рост деловой активности и спроса. Заметный поворот от скромного сокращения в июне был во многом связан с возобновлением деятельности и началом работ у клиентов. В результате деловые ожидания достигли девятимесячного максимума на фоне надежд на увеличение мирового спроса. Тем не менее, исторически слабый общий спрос привел к дальнейшей потере рабочих мест, так как компании стремились сократить свои ежемесячные расходы на фоне неопределенности, связанной с COVID-19. На совокупном уровне производители и поставщики услуг указывали на разнонаправленные тренды, например, спрос у производителей в начале третьего квартала упал. Что касается цен, то уровень инфляции затрат на производство оставался исторически стабильным, а сильная конкуренция и дальнейшие скидки со стороны некоторых компаний частного сектора привели лишь к приглушенному росту отпускных цен", - прокомментировал ситуацию экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.
.
05 августа 2020 года 18:40
Основным поводом для покупок российских акций в среду выступила ситуация на рынке нефти - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок в среду продолжил восходящую динамику на позитивном внешнем фоне, основным поводом к покупкам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где, на существенном снижении запасов нефти в США, ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 46 долларов за баррель,... читать дальше
.05 августа 2020 года 18:04
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Discover Financial Services со среднесрочной целью на уровне $60, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции Discover Financial выглядят недорогими по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы... читать дальше
.05 августа 2020 года 16:31
Нефтяные котировки с технической точки зрения выглядят вполне готовыми к новому скачку наверх и движению в район 50 долл. как по сорту Brent, так и WTI (верхние полосы Боллинджера недельных графиков), говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, для... читать дальше
.05 августа 2020 года 15:33
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища - Julius Baer
Рынок золота на текущих уровнях больше подходит для краткосрочных трейдеров, чем для искателей убежища, даже если ралли продолжится и дальше, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка придерживаются нейтрального взгляда на рынок золота. "После достижения серии новых рекордных... читать дальше
.05 августа 2020 года 13:47
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции MasterCard со среднесрочной целью на уровне $345, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Акции MasterCard торгуются со вполне разумными финансовыми коэффициентами и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, - отмечает Додонов. -... читать дальше
.05 августа 2020 года 11:38
Рубль в среду останется около 73,5 за доллар, т. к. сохраняются признаки повышенного спроса на иностранную валюту, который будет компенсировать позитивный эффект для рубля от глобального ослабления доллара, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank... читать дальше
.05 августа 2020 года 09:39
Нефтяные котировки в течение дня протестируют на прочность 45 долл./барр., говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Благоприятная обстановка на мировых рынках в условиях слабости доллара способствовали во вторник... читать дальше
.05 августа 2020 года 09:20
Рынок акций США вырос, в фокусе - отчетность и новый пакет помощи. Цены на нефть опускаются, несмотря на данные API о снижении запасов в США. Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно в среду. читать дальше
.05 августа 2020 года 09:07
Поддержку цене фьючерсного контракта Brent в среду могут оказать данные от API, показавшие недельное снижение запасов сырой нефти в США на 8,6 миллиона баррелей, отмечается в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. "Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,45% и... читать дальше
.04 августа 2020 года 19:01
"ФИНАМ" считает акции American Express по-прежнему привлекательными для инвестиций после сильного снижения ранее в этом году и рекомендует их к покупке со среднесрочной целью на уровне $110, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "American Express подошла к кризису,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.