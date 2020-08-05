Индекс PMI сферы услуг РФ в июле взлетел до рекордных за 12 лет 58,5 пункта - IHS Markit

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Индекс PMI сферы услуг России в июле 2020 года взлетел до 58,5 пункта с 47,8 пункта в июне, что оказалось максимальным показателем с июля 2008 года, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июле вырос до 56,8 пунктов с 48,9 пункта в июне, оказавшись выше критической отметки впервые с февраля 2020 года.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как показал опрос, деловая активность в сфере услуг РФ в июле выросла впервые с февраля текущего года, что в значительной степени было обусловлено возобновлением работы поставщиков услуг и ростом спроса со стороны клиентов, поскольку меры по блокировке коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) были смягчены еще больше.

По данным исследования, темпы роста новых заказов в сфере услуг РФ в июле на фоне ослабления мер по самоизоляции и возобновления клиентской деятельности были максимальными за последние 12 лет. Между тем спрос со стороны иностранных клиентов до сих пор не восстановился, поэтому новые экспортные заказы упали, хотя темпы сокращения были не такими быстрыми, как в марте, апреле и мае.

Рост новых заказов снизил до минимума за последние пять месяцев темпы сокращения занятости в сфере услуг РФ. Однако все еще относительно слабый спрос подтолкнул компании к снижению расходов и числа рабочих мест. Избыток производственных мощностей также оставался очевидным в июле, поскольку незавершенные заказы продолжали сокращаться, хотя и минимальными за последние восемь месяцев темпами.

Деловые ожидания среди поставщиков услуг в июле улучшились, а степень оптимизма достигла девятимесячного максимума.

В то же время компании сферы услуг вновь указали на увеличение бремени затрат в июле из-за неблагоприятных обменных курсов и более высоких эксплуатационных расходов, вызванных пандемией COVID-19. Между тем темпы роста расходов были невысокими.

Отпускные цены в целом стабилизировались после трех месяцев последовательного снижения. Некоторые компании в результате роста спроса получили возможность повысить тарифы на свои услуги, тогда как другие продолжали предлагать скидки для увеличения продаж.

"В сфере услуг России в июле возобновился значительный рост деловой активности и спроса. Заметный поворот от скромного сокращения в июне был во многом связан с возобновлением деятельности и началом работ у клиентов. В результате деловые ожидания достигли девятимесячного максимума на фоне надежд на увеличение мирового спроса. Тем не менее, исторически слабый общий спрос привел к дальнейшей потере рабочих мест, так как компании стремились сократить свои ежемесячные расходы на фоне неопределенности, связанной с COVID-19. На совокупном уровне производители и поставщики услуг указывали на разнонаправленные тренды, например, спрос у производителей в начале третьего квартала упал. Что касается цен, то уровень инфляции затрат на производство оставался исторически стабильным, а сильная конкуренция и дальнейшие скидки со стороны некоторых компаний частного сектора привели лишь к приглушенному росту отпускных цен", - прокомментировал ситуацию экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.