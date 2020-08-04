BCS GM добавил ФСК в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ"

BCS Global Markets (BCS GM) добавил акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

"В виде исключения мы решили расширить наш стандартный топ-список из пяти дивидендных историй до шести бумаг, чтобы минимизировать ротацию в рамках корзины. Это временная мера, которая может действовать в течение следующей пары месяцев. Причиной стал перенос дивидендных рекомендаций и выплат от ряда государственных компаний и банков из прибыли прошлого года на конец лета и осень 2020 года из-за пандемии COVID-19", - говорится в обзоре. Эксперты отмечают, что оставляют привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) в корзине, так как "хотят, чтобы она отразила дивиденды на рекордную прибыль банка за 2019 год".

В то же время, как пишут аналитики, ФСК остается одной из лучших дивидендных историй среди российских генерирующих компаний с исторической дивдоходностью на уровне 10%.

Таким образом, дивидендная корзина от BCS Global Markets в настоящее время состоит из шести бумаг: "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Юнипро" (MOEX: UPRO), Сбербанк (привилегированные акции), "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) и ФСК.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).