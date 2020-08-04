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04 августа 2020 года 18:13
КИТ Финанс Брокер рекомендует держать акции Интер РАО с долгосрочной целью 7 руб. за акцию
КИТ Финанс Брокер рекомендует держать акции Интер РАО с долгосрочной целью 7 руб. за акцию, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. При этом эксперты отметили, что Интер РАО сохранила консервативный подход в дивидендной политике, оставив выплаты на дивиденды на уровне 25% от чистой прибыли. Многие ожидали увеличения payout ratio до 50%, так как Интер РАО одна из немногих госкомпаний, которая по-прежнему направляет на дивиденды 25% от чистой прибыли, когда уже почти все – 50%. В добавок к данному аргументу, денежная подушка Интер РАО составляет 285,5 млрд руб. – инвесторы рассчитывали получить часть средств в виде дивидендов. Также аналитики КИТ Финанс Брокер указывают, что Совет директоров Интер РАО утвердил новую стратегию развития компании до 2025г. с перспективой до 2030 г. Новая стратегия Интер РАО определяет 4 приоритета: Рост стоимости компании. Интер РАО нацелена на реализацию проектов модернизации энергоблоков тепловых электростанций, построения новых проектов, сделок M&A и дальнейшего повышения эффективности компании. В долгосрочной перспективе это приведёт к росту показатели компании и соответственно к её стоимости. Диверсификация бизнеса. Компания планирует развитие сегмента машиностроения, розничного бизнеса и иных перспективных бизнес-направлений, включая проработку возможности участия в развитии возобновляемой энергетики. Это позволит снизить риски компании и получить дополнительные доходы. Цифровизация. Группа собирается увеличить собственную эффективность за счёт цифровизации бизнес-процессов, таких как: управление производством и фондами, трейдинг, энергосбытовая деятельность. По словам менеджмента, это позволит обеспечить максимальную синергию бизнеспроцессов и оптимизировать затраты. Устойчивое развитие компании. Интер РАО нацелена на повышение уровня устойчивого развития и впервые устанавливает чёткие цели по улучшению положения в международных рейтингах ESG и снижению своего удельного углеродного следа.
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