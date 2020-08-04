Акции Ростелекома еще не достигли цели роста - "Велес Капитал"

Обыкновенные акции Ростелекома во вторник растут перед публикацией финансовых результатов за первое полугодие 2020 года, но еще не достигли цели роста, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

На взгляд эксперта, с технической точки зрения бумаги Ростелекома обновили исторический максимум 92,75 руб. и продолжают неспешный восходящий тренд на пониженных объемах торгов. На недельном графике котировки еще не достигли цели роста в виде верхней полосы Боллинджера (95 руб.) и поэтому в случае публикации сильных финансовых результатов вполне могут развить повышение к указанной отметке. Сигналом в пользу краткосрочной коррекции, по мнению Кожуховой, служило бы падение акций ниже 90 руб. - в этом случае они могут направиться к 87 руб.

Также аналитик инвесткомпании отмечает, что к середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от пиков сессии на фоне ухудшения зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск снизился на 0,05% до 2928,6 пункта. Индекс РТС упал на 0,54%, до 1250,64 пункта, вновь оказавшись под давлением более слабого рубля. В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги М. Видео (+5,25%), которые уверенно повышались второй день подряд, и котировки ЛСР (+2,80%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 1,53%.