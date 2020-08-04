BCS Global Markets (BCS GM) закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира" (MOEX: DSKY), сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы закрываем нашу торговую идею "Лонг в акциях "Детского мира" на фоне устранения среднесрочного риска навеса после SPO, выплаченных дивидендов за 2019 год и восстановления продаж в мае и июне после смягчения карантина", - пишут аналитики.

Доходность идеи достигла 18% в долларах США и 24% в рублях, при этом "лонг" опередил индекс РТС на 15 процентных пунктов с 17 июня, момента открытия идеи (которая была активна 7 недель), говорится в отчете.

При этом эксперты отмечают сильные фундаментальные характеристики "Детского мира" и ожидают дальнейшего роста котировок ритейлера благодаря снятию карантинных мер и восстановлению трафика.