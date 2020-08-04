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04 августа 2020 года 15:33
Julius Baer ожидает дальнейшего роста котировок природного газа в среднесрочной перспективе
Julius Baer ожидает дальнейшего роста котировок природного газа в среднесрочной перспективе, отмечается в комментарии банка. После непростой ситуации на протяжении большей части этого года, похоже, рынок природного газа стал получать долгожданную поддержку со стороны погодных условий. Прогнозы длительной жары в США и признаки роста экспортного спроса в понедельник подтолкнули цены к росту почти на 17%. Учитывая перспективы ограниченного предложения и восстановления спроса, эксперт Julius Baer Карстен Менке придерживается "бычьих" взглядов на рынок природного газа и ожидает дальнейшего роста цен в среднесрочной перспективе как на американском, так и на европейском рынках. Большую часть этого года котировки природного газа испытывали трудности по обе стороны Атлантики, напоминает эксперт. Предложение было достаточным, а спрос оказался ограничен коронакризисом, хотя природный газ гораздо менее цикличен, чем другие товары, что привело к росту запасов природного газа выше среднего. Теперь, похоже, рынок начал получать долгожданную поддержку погодных факторов. В последние несколько недель температуры в США были намного выше обычного, и, согласно прогнозам, в этом месяце жара продолжится, что уже привело к росту котировок американских фьючерсов на природный газ почти на 17% в понедельник. "Помимо спроса на электроэнергию для использования кондиционеров, есть признаки того, что экспорт сжиженного природного газа в США в этом месяце должен снова вырасти, о чем свидетельствует увеличение поставок сырья на заводы по трубопроводам, - указывает Карстен Менке. - Тем временем, добыча попутного газа на сланцевых месторождениях должна оставаться ограниченной. В Европе низкие котировки природного газа и повышенная стоимость квот на выброс углерода стимулируют переход от угля к газу среди производителей электроэнергии. Учитывая перспективы ограниченного предложения и восстановления спроса, мы придерживаемся "бычьих" взглядов на природный газ и ожидаем дальнейшего роста котировок в среднесрочной перспективе".
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