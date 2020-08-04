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04 августа 2020 года 14:12
BCS GM открыл две новые торговые идеи: "Лонг в GDR НЛМК" и "Лонг в GDR НЛМК против GDR ММК"
BCS Global Markets (BCS GM) открыл две новых торговых идеи: "Лонг в GDR ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК (MOEX: NLMK))" и "Лонг в GDR НЛМК против GDR ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК)", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы открываем торговые идеи "Лонг в GDR НЛМК" и "Лонг в GDR НЛМК против GDR ММК", поскольку ждем сужения спреда между двумя бумагами, что поддержит котировки GDR НЛМК", - пишут они. Эксперты BCS GM считают, что рост мировых цен на сталь поддержит котировки GDR НЛМК. В то же время они ожидают роста цен на железорудное сырье (ЖРС) в России, что может оказать давление на финпоказатели ММК. "Мы считаем, что из бумаг под нашим аналитическим покрытием в наибольшем выигрыше окажется НЛМК за счет роста экспортных цен на сталь в России и высоких цен на ЖРС благодаря глубокой интеграции в ЖРС (около 93%) и самой высокой доле экспортных продаж среди аналогов (в среднем 64% с 2018 года). Учитывая, что внутренние цены на сталь следуют за динамикой экспортных с лагом в 1-2 месяца, ММК, в свою очередь, будет затронут в наименьшей степени, поскольку его самообеспеченность находится на низком уровне (около 20%), а сам он ориентирован на внутренний рынок (доля продаж в РФ составляет примерно 85%)", - говорится в обзоре. По оценкам аналитиков, с учетом того, что ММК обычно торгуется с дисконтом к НЛМК, доходность идеи "Лонг в GDR НЛМК против GDR ММК" может составить как минимум 10%, "Лонг в GDR НЛМК" - 15%. Долгосрочная рекомендация от BCS GM для GDR НЛМК и GDR ММК - "продавать".
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