Индексы PMI по производственному сектору дают позитивный прогноз по восстановлению экономик мира во второй половине года - Julius Baer

Индексы PMI по производственному сектору дают позитивный прогноз по восстановлению экономик мира во второй половине года, говорится в комментарии Julius Baer.

"Свежие индексы деловой активности PMI по производственной сфере продолжают сигнализировать о продолжающемся с различной скоростью и определенностью восстановлении в экономках мира. Движение Китая в сторону более быстрой, чем ожидалось, нормализации выглядит нетронутым, что является поддерживающим фактором для соседних азиатских экономик. Восстановление в Европе также выглядит многообещающим, но, вероятно, не будет таким быстрым. В США поступающие сигналы неоднозначны, а большое количество случаев Covid-19 делает прогноз еще более неопределенным", - отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо.

Опубликованные индексы менеджеров по закупкам (PMI) по производственному сектору дают позитивный прогноз по текущему восстановлению экономик мира во второй половине года на фоне снятия карантинных ограничений. Экономика Китая, которая, по-видимому, занимает лидирующие позиции в связи с возвратом к положительному росту во втором квартале, продолжает нормализацию благодаря росту внутреннего и внешнего спроса. Это также поддерживает слабое, но последовательное восстановление в соседних азиатских странах, для которых Китай является основным экспортным партнером, подчеркивает эксперт Julius Baer. Индия стала исключением для региона. Ее индексы PMI снизились, так как производственный сектор страдает от падения спроса после того, как региональные правительства вновь ввели меры изоляции после всплеска новых случаев заболевания.

"Восстановление в Европе продолжается, а PMI в большинстве стран сигнализирует о возврате к расширению при поддержке фискальных мер, - констатирует Сьюзан Йохо. - Мы ожидаем медленный возврат европейских экономик к докризисным уровням, что в целом займет два года после первоначального быстрого восстановительного роста. На американском континенте сюрпризом стали данные по Бразилии, где индексы PMI поднялись до очень высокого уровня, возможно, отражая раннюю, V-образную часть восстановления сразу после ослабления карантинных мер. Данные по США содержат смешанные сигналы, поскольку один из индексов PMI показал рост, а другой - снижение. Восстановление экономики страны может оказаться неровным, учитывая большое количество случаев COVID-19 и связанное с этим ужесточение карантинных мер, а также политическое противостояние по поводу вопроса предоставления дополнительной налогово-бюджетной поддержки".