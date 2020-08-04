Райффайзенбанк ожидает дальнейшего ослабления рубля при сохранении текущих цен на нефть и газ

Райффайзенбанк ожидает дальнейшего ослабления рубля в район 75 руб./долл. при сохранении текущих цен на нефть/газ и объемов экспорта, поскольку продажи валюты ЦБ РФ не смогут компенсировать отток капитала частным секторам, в то время как приток иностранных инвестиций в ОФЗ близок к нулю, говорится в обзоре банка. Аналитики банка Станислав Мурашов и Денис Порывай полагают, что, кроме того, могут реализоваться «хвостовые» риски в виде падения потребления углеводородов из-за второй волны COVID-19.

"Наблюдаемое с начала июня ослабление рубля как к доллару (с ~68 руб./долл. до 73,6 руб./долл. по состоянию на утро вторника), так и евро, несмотря на относительно высокие цены на нефть, как мы уже не раз отмечали, является следствием снятия карантинных ограничений в России ( что приводит к восстановлению экономической активности в РФ и импорта товаров и частично услуг)", - отмечают эксперты банка.

По оценкам аналитиков, товарный импорт в 3 кв. будет на 12 млрд долл. выше кв./кв. (+25% кв./кв. и -14% г./г.), что существенно больше объема валюты, продаваемой ЦБ РФ. Также многие компании продолжают выплачивать дивиденды, в том числе отложенные в период карантина (по нашим оценкам, общие выплаты в адрес нерезидентов в 3 кв. составят 14 млрд долл., что на 36% меньше г./г. и лишь на 12% меньше кв./кв.). Исходя из текущих цены нефти (43 долл./барр. Brent) и курса рубля, сальдо счета текущих операций в 3 кв. вновь (как и во 2 кв.) окажется вблизи нуля (против 10,5 млрд долл. в 3 кв. прошлого года) по причине падения физических объемов экспорта нефти и газа (что нивелирует большую часть роста цен на углеводороды), полагают Мурашов и Порывай.