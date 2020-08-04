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04 августа 2020 года 14:33
Цены на нефть могут протестировать на прочность уровень технической поддержки в $42,8/барр. - Sberbank CIB
Цены на нефть могут протестировать на прочность уровень технической поддержки в $42,8/барр., при его преодолении возможно падение до $42,2, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Среда будет очень насыщенной: в ряде стран выйдут индексы PMI (сводные и для сферы услуг), в еврозоне - данные по розничным продажам, в США - еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) по запасам углеводородов, - напоминает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе. - В центре внимания будут официальные данные Saudi Aramco по ценам на нефть на сентябрь. Если они будут повышены или снижены менее значительно, чем ожидалось, это будет означать, что Саудовская Аравия намерена держать экспорт под контролем, и это окажет сильную поддержку нефтяным котировкам". Поскольку во вторник важных макроэкономических публикаций мало, настрой инвесторов, по-видимому, будут определять пессимистичные новости, касающиеся спроса на нефть, полагает эксперт. В частности, агентство Reuters сообщило, что крупные города от Манилы до Мельбурна ужесточают карантин, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом, а Норвегия ограничивает круизное движение после вспышки COVID-19 на одном из судов. Рынок также обеспокоен потенциальным ростом предложения на фоне увеличения нефтедобычи ОПЕК+. "Учитывая все вышесказанное, мы по-прежнему полагаем, что котировки Брент могут проверить на прочность уровень технической поддержки $42,8/барр., а при его прорыве возможно падение до $42,2/барр.", - прогнозирует Шейбе.
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