Перспективы рубля остаются весьма неопределенными - Sberbank CIB

Перспективы рубля остаются весьма неопределенными в свете геополитических рисков, в том числе последних событий в Белоруссии, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник выступит с обращением к нации. Кроме того, глобальное восстановление доллара, а также предстоящая конвертация дивидендов Газпрома для выплаты держателям депозитарных расписок будут играть против российской валюты. На этом фоне рубль во вторник может вновь ослабнуть до 74 за доллар. В то же время, если и сегодня будет преобладать позитивная динамика рубля наряду с продолжающимся снижением доходности ОФЗ, это может подтвердить привлекательность российских активов для иностранцев на текущих уровнях, что скорее приведет к нейтральной динамике рубля в традиционно неблагоприятном для него августе", - отмечают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.