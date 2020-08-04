ЦБ РФ, скорее всего, не будет поднимать ставку до I половины 2022г, чтобы помочь экономике восстановиться - Sberbank CIB

ЦБ РФ, скорее всего, не будет поднимать ставку до I половины 2022г, чтобы помочь экономике восстановиться, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"ЦБ во вторник опубликовал доклад по денежно-кредитной политике. В целом принципиально новых данных по сравнению с тем, что сообщила Эльвира Набиуллина по итогам заседания Центробанка, в нем не содержалось. Банк России ожидает, что отрицательный разрыв выпуска будет закрыт так или иначе лишь в первой половине 2022 года. При этом уже в 2П21 начнется бюджетная консолидация. Таким образом, ЦБ, похоже, не будет поднимать ключевую ставку до 1П22, чтобы помочь экономике восстановиться после кризиса 2020 года и пройти этап бюджетной консолидации без очередного замедления", - отмечают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. .