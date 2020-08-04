Рубль во вторник может вновь ослабнуть до 74 за доллар - Sberbank CIB

Рубль во вторник может вновь ослабнуть до 74 за доллар, поскольку против российской валюты по-прежнему играют геополитические риски и глобальное укрепление доллара, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Если же рубль все же сумеет, вопреки ожиданиям, продолжить рост, начатый в понедельник, а доходность ОФЗ вновь снизится, это может подтвердить привлекательность российских активов для иностранцев на текущих уровнях, и тогда динамика рубля в традиционно неблагоприятном для него августе скорее будет нейтральной", - полагают эксперты банка.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, котировки Брент во вторник могут проверить на прочность уровень поддержки $42,8/барр., а при его прорыве возможно падение до $42,2/барр. В отсутствие важной макростатистики во вторник настрой инвесторов, по-видимому, будут определять пессимистичные новости, касающиеся спроса на нефть — в частности, о введении карантинных мер в связи с новыми вспышками коронавируса, а также о потенциальном росте предложения на фоне увеличения нефтедобычи ОПЕК+.