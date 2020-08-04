"ФИНАМ" рекомендует к покупке акции VanEck Vectors Gold Miners ETF

"ФИНАМ" рекомендуем акции VanEck Vectors Gold Miners ETF к покупке со среднесрочной целью на уровне $50, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Мы советуем делать ставку на дальнейший подъем стоимости золота через покупку акций золотодобывающих компаний, капитализация которых, как правило, растет опережающими темпами при увеличении цены базового актива. Преимуществами VanEck Vectors Gold Miners ETF являются высокая диверсификация вложений, хорошая ликвидность и относительно небольшая комиссия за управление", - отмечает Додонов.

Фонд VanEck Vectors Gold Miners ETF инвестирует в акции ведущих мировых производителей драгметаллов, прежде всего, золота. Золото в 2020 г. опередило по темпам увеличения стоимости многие другие драгметаллы и ряд прочих активов. При этом потенциал роста еще далеко не исчерпан, говорится в комментарии.

Неопределенность в отношении масштабов и длительности воздействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на мировую экономику, дальнейшее смягчение монетарной политики центробанками и повышенные геополитические риски будут способствовать сохранению высокого спроса на золото в среднесрочной перспективе, уверены эксперты "ФИНАМа".