Любой рост в паре USD/RUB выше 74,50-75,00 может представлять неплохую возможность для продажи валюты против рубля - РФПИ

Любой рост в паре USD/RUB выше 74,50-75,00 из-за дивидендов может представлять неплохую возможность для продажи валюты против рубля, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Рубль во вторник с самого открытия возобновил снижение, опускаясь до 73,60/USD, - комментирует Полевой. - Вполне вероятно, что на рынке возобновился спрос на валюту в рамках конвертации дивидендных выплат. Традиционно конвертация происходит уполномоченными банками довольно последовательно по текущему рынку, поэтому эти потоки способны сохранить повышенную волатильность курса на этой неделе".

Краткосрочный фон для рубля, помимо внешних событий, будет определяться, по мнению эксперта РФПИ, новостями об объеме продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила в августе (прогноз РФПИ - около 50 млрд руб., консенсус - 80 млрд руб. по сравнению со 126 млрд руб. в июле), а также возможным спросом на валюту со стороны бизнеса и населения, для которого постепенно открывается зарубежный туризм в рамках отдельных направлений.

"Все эти факторы будут играть не на стороне российской валюты, однако после прохождения дивидендных выплат они, по нашему мнению, сами по себе вряд ли будут способны вывести рубль на новые минимумы. Поэтому любой рост в паре USD/RUB выше 74.50-75.00 из-за дивидендов может представлять неплохую возможность для продажи валюты против рубля", - заключает Полевой.