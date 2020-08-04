КИТ Финанс Брокер отмечает рост рисков коррекции цен на нефть до 35-40 долл./баррель

Аналитики КИТ Финанс Брокер прогнозируют в среднесрочной перспективе диапазон движения марки Brent $40-43/барр.. при этом отмечая рост рисков в сторону коррекции цен в диапазон $35-40 за баррель, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Котировки Brent за неделю снизились на -1,57%, рынок отыгрывает риски коронавируса на фоне запуска второго этапа сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик Анна Устинова. - Запасы нефти на прошлой неделе снизились на 10,6 млн баррелей и оцениваются на уровне 526 млн баррелей. При этом прогнозы предполагали рост запасов на 0,4 млн. Добыча нефти в США оценивается на уровне в 11,1 млн баррелей в сутки. С августа стартует следующий этап соглашения ОПЕК+, который предполагает увеличение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. По факту на рынок выйдет объем сырья меньший из-за компенсаций со стороны стран, которые на первом этапе сделки выполняли свои обязательства не в полной мере".

Также эксперт КИТ Финанс Брокер указывает, что американские «сланцевики» приостановили закрытие буровых платформ. По данным Baker Hughes, их суммарное количество на прошлой неделе не изменилось (+1 газовая установка -1 нефтяная) и сохраняется на историческом минимуме. Снижение буровой активности наблюдается уже в течение 12 недель. По мере восстановления цен на нефть, давление на сланцевиков ослабевает, весь негативный эффект от падения нефтяных котировок уже в рынке. При условии сохранения положительной динамики на рынке нефти, количество буровых снова покажет рост ближе к концу года, полагает Устинова.

"Мы придерживаемся прежнего среднесрочного взгляда на рынок нефти: диапазон движения марки Brent $40-43, при этом отметим рост рисков в сторону коррекции цен в диапазон$35-40за баррель", - резюмирует аналитик КИТ Финанс Брокер.