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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Sova Capital повысила оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 15-24%, подтвердив рекомендацию "покупать"
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04 августа 2020 года 10:26

Sova Capital повысила оценку "обычки" и "префов" Ростелекома на 15-24%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 93,9 рубля до 107,7 рубля за штуку, привилегированных акций компании - с 78,8 рубля до 97,7 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Ростелеком - 107,7 (текущая цена - 90,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Ростелеком (для привилегированных акций) - 97,7 (текущая цена - 85,3), рекомендация - покупать.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Ростелеком


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