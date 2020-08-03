Долгосрочные факторы, влияющие на рубль, остаются благоприятными - УК "Альфа-Капитал"

Долгосрочные факторы, влияющие на рубль, остаются благоприятными: это и перспективы роста цен на нефть и металлы, и сокращение спроса на валюту со стороны выезжающих за рубеж, и одни из самых низких макроэкономических рисков среди развивающихся стран, отмечается в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина.

"Ослабление рубля и укрепление евро могут иметь некоторые общие причины, связанные с особенностями реакции центральных банков на ситуацию в экономики, - подчеркивает Брагин. - Так, вместо привычного повышения ставок центральные банки развивающихся стран, в том числе РФ, стали снижать ставки. При этом европейский регулятор, не имея возможности их снижения, оставил ставки без изменений. В результате привлекательность операций carry trade, когда можно было дешево занимать в евро и вкладывать в инструменты на развивающихся рынках с высокой доходностью, сильно снизилась. Как следствие, началось закрытие коротких позиций в евро и длинных - в развивающихся валютах, что привело к укреплению евро и ослаблению валют развивающихся рынков".