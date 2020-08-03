"ВТБ Капитал" рекомендует уменьшить вес евробондов РФ в портфелях с "выше рынка" до "на уровне рынка"

Исходя из текущих оценок российских суверенных облигаций, "ВТБ Капитал" рекомендует уменьшить их вес в портфелях с «выше рынка» до «на уровне рынка», говорится в обзоре банка.

"Еврооблигации России с начала марта заметно опередили сопоставимые бумаги других развивающихся стран, - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". - За это время спред российских бумаг к корзине суверенных облигаций развивающихся стран с рейтингом BBB сузился примерно на 60 бп, приблизившись к историческому минимуму. Ведущие рейтинговые агентства признали устойчивость макропоказателей России, что нашло отражение в стабильности российских кредитный рейтингов. В то же время, например, по рейтингам Мексики, ЮАР, Колумбии и Индонезии были произведены негативные действия (либо были снижены сами рейтинги, либо были пересмотрены в худшую сторону прогнозы)".

Эксперты банка указывают, что с фундаментальной точки зрения кредитные показатели российского суверенного долга выглядят «скучными» в хорошем смысле этого слова. "По расчетам экономистов, дефицит бюджета РФ в этом году может достичь 5 трлн руб., или примерно 4,5% ВВП. Основная его часть будет профинансирована за счет внутренних заимствований. В целом мы полагаем, что кредитные рейтинги России останутся неизменными на среднесрочном горизонте", - заключают аналитики "ВТБ Капитала".