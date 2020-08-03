Sberbank Asset Management ожидает повышенного спроса инвесторов на корпоративные облигации

Ожидается повышенный спрос инвесторов на корпоративные облигации, так как такие инструменты предлагают интересную премию к ставкам по ОФЗ, инфляции и ставкам по депозитам, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

"Восстановительный рост рынка евробондов продолжится на фоне рекордно низких ставок по американским государственным и корпоративным облигациям. Существенным фактором поддержки котировок остается сверхмягкая политика ФРС США. На локальном рынке в условиях низких рублевых ставок мы ожидаем повышенного спроса инвесторов на корпоративные облигации, так как такие инструменты предлагают интересную премию к ставкам по ОФЗ, инфляции и ставкам по депозитам. Как следствие, котировки корпоративных облигаций могут продемонстрировать рост", - прогнозирует Малин.

Как отмечает эксперт банка, на прошлой неделе на глобальных рынках рос спрос на защитные активы как ввиду наличия опасений инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики, так и ввиду роста случаев заболевания коронавирусом в США и ЕС. Доходность десятилетних гособлигаций США достигла исторических минимумов (0,5%). Низкие ставки по американским облигациям приводят к спросу на долларовые облигации развивающихся стран, несмотря на снижение аппетита к риску. В результате по итогам прошедшей недели мы снова увидели рост котировок облигаций развивающихся стран. Индексы еврооблигаций Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia прибавили 0,6% и 0,1% соответственно.

Коррекционные настроения преобладали на рублевом долговом рынке, вызванные снижением спроса глобальных инвесторов на активы, номинированные в локальных валютах. На фоне потенциально большого объема предложения госбумаг при низком потенциале дальнейшего снижения ключевой ставки кривая доходностей ОФЗ по итогам недели поднялась на 0-20 б.п. Индексы гособлигаций Мосбиржи снизился на 0,4%. Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи вырос на 0,1%, что объясняется, по мнению аналика Sberbank Asset Management, большей устойчивостью корпоративных облигаций к изменениям внешней конъюнктуры.