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03 августа 2020 года 17:20
Валютный курс в течение первой недели августа может опускаться до 75 руб./долл. - ITI Capital
Валютный курс в течение первой недели августа может опускаться до 75 руб./$, так как на локальном рынке наблюдается высокий спрос на валюту в рамках конвертации в доллары для дивидендных выплат за 2019 г., которые будут осуществляться до 10 августа, говорится в обзоре главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. К концу августа рубль укрепится до 68-69/$ даже при сохранении текущих цен на нефть, полагает эксперт. Экспортеры практически не продавали валюту вопреки традиционно высоким налоговым выплатам в июле. Традиционно высокий спрос на валюту также объясняется сезонно низким счетом текущих операций, который в третьем квартале 2020 г. может впервые с 1998 г. стать отрицательным. На рынок также давит глобальная волатильность из-за усугубления пандемии и растущие санкционные риски ввиду повышения вероятности избрания в США Джозефа Байдена. Аналитик ITI Capital считает, что ситуация улучшится ближе к середине августа к завершению третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса. Более вероятно, что к концу августа рубль укрепится до 68-69/$ даже при сохранении текущих цен на нефть. В этом случае евро опустится до 1,16 против доллара и составит ниже 80/€ с учетом прогноза по паре USD/RUB. По мнению Луцко, "медовый месяц" у российских активов может продлиться с конца августа по конец сентября, а в октябре ожидается очередной негативный период в преддверии выборов в США ввиду возможной победы Байдена. "При текущих ценах на нефть доллар должен стоить не выше 69 руб., - полагает эксперт ITI Capital. - Учитывая наш прогноз по нефти на конец сентября ($52/барр.), вероятно укрепление рубля до 68/$, и это без учета санкционных рисков, которые будут сохраняться вплоть до выборов в США. Следовательно, важнейший фактор укрепления рубля - спад пандемии, прежде всего в США, что повысит вероятность победы Трампа, которая упала до 40%. Если до выборов динамика выявляемых случаев заражения не изменится, рубль останется в коридоре 73-80, а после победы Байдена доллар еще больше подорожает".
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