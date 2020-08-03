"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lockheed Martin и повышает целевую цену до $ 440, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Зайцевой.

"Lockheed Martin представила отличные финансовые результаты за второй квартал. Выручка увеличилась на 12,4% г/г, до $ 16,22 млрд. Примечательно, что рост выручки наблюдался во всех четырех операционных сегментах LM. Чистая прибыль корпорации выросла на 14,5% г/г и составила $ 1,63 млрд, или $ 5,79 в расчете на одну акцию. При этом скорректированная прибыль увеличилась на 22,6% г/г и составила $ 6,13 на бумагу", - отмечает Зайцева.

Портфель заказов растет восемь кварталов подряд, и по итогам второго квартала 2020 года превысил $ 150 млрд, что стало новым рекордом. Помимо этого, компания повысила прогноз по финансовым показателям на 2020 год. Так, выручка ожидается в диапазоне $ 63,5–65,0 млрд, а чистая прибыль - в коридоре $ 23,75–24,05 на акцию.

Lockheed Martin оценена с премией по основным мультипликаторам по отношению к своим конкурентам. Однако эксперт "ФИНАМа" призывает нет забывать, что LM является лидером в секторе оборонной промышленности.

Lockheed Martin (LM) - компания оборонного сектора, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники и судостроения. Крупнейший в мире поставщик военной техники. Среднегодовые темпы роста прибыли на акцию за последние пять лет составляли 16,8%, в сравнении со средним медианным значением 8,9% у основных конкурентов. При этом по итогам 2020 года компания ожидает еще более значительный прирост прибыли, что связано с увеличением портфеля заказов и высоким спросом на истребители F-35.