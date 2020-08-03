.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цены на нефть марки Brent будут под давлением в начале недели - Sberbank CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 августа 2020 года 15:35
Цены на нефть марки Brent будут под давлением в начале недели - Sberbank CIB
Цены на нефть марки Brent будут под давлением в начале недели: в понедельник они, вероятно, протестируют поддержку на уровне $42,8/барр., и если она окажется недостаточно устойчивой, можно ожидать падения до $42,2/барр., говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Довольно позитивные июльские индексы PMI по версии IHS Markit для обрабатывающих секторов Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня обнадежили инвесторов, - комментариует аналитик банка Михаил Шейбе. - Июльский PMI от IHS Markit для Китая составил 52,8 пункта, т. е. достиг максимального значения с 2011 года. Добавим, что в минувшую пятницу в КНР вышел официальный индикатор PMI по версии государственного статистического ведомства, который составил 51,1 пункта (против 50,9 в июне). Сегодня большое внимание должны привлечь производственные индексы PMI за июль для еврозоны (от IHS Markit, вышли в первые часы торгов в Европе) и США (от ISM, ближе к вечеру). Мы полагаем, что американский индикатор от ISM значительно превысит июньское значение, поскольку в июле в США, вероятно, продолжилось восстановление производства и промышленных заказов при сокращении задержек с поставками". Впрочем, июльский показатель, по оценкам эксперта Sberbank CIB, будет заметно ниже, чем предполагает довольно оптимистичный консенсус-прогноз (53,6 пункта). Кроме того, инвесторы должны уделить большое внимание американской статистике по расходам на строительство в июне и продажам автомобилей в июле. Участники нефтяного рынка также ждут от Bloomberg данных по июльской нефтедобыче в странах ОПЕК (публикация запланирована на сегодня) в преддверии запланированного на август начала смягчения ограничений в рамках ОПЕК+. Ранее Россия сообщила о небольшом увеличении нефтедобычи в минувшем месяце (средний суточный показатель вырос по сравнению с июнем на 0,042 млн барр. - до 9,371 млн барр.), напоминает Шейбе. "Мы сомневаемся, что сегодняшние макроэкономические публикации будут достаточно оптимистичными, чтобы нивелировать сохраняющиеся риски, связанные с избытком предложения, особенно в условиях, когда многим странам пока так и не удалось ограничить распространение коронавируса, а суточный объем поставок со стороны ОПЕК+ в августе должен увеличиться приблизительно на 1,5 млн барр. Соответственно, мы склонны полагать, что котировки Брент в начале недели будут под давлением: сегодня они, вероятно, протестируют поддержку на уровне $42,8/барр., и если она окажется недостаточно устойчивой, можно ожидать падения до $42,2/барр.", - прогнозирует эксперт Sberbank CIB.
.
03 августа 2020 года 19:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lockheed Martin и повышает целевую цену до $ 440, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Зайцевой. "Lockheed Martin представила отличные финансовые результаты за второй квартал. Выручка увеличилась на 12,4% г/г, до $ 16,22... читать дальше
.03 августа 2020 года 17:45
Sberbank CIB закрыл рекомендацию "покупать" золото в рублевом эквиваленте, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. С момента открытия рекомендации 13 марта доходность по торговой идее составила 24,6% за счет ослабления рубля и роста цен... читать дальше
.03 августа 2020 года 16:03
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pfizer, высоко оценивая кризисоустойчивость компании в беспрецедентных условиях, говорится в комментарии аналитика ГК Зарины Саидовой. "Отчетность Pfizer за второй квартал оправдала наши оптимистичные ожидания несмотря на масштаб... читать дальше
.03 августа 2020 года 15:05
Инвесторы ждут в пятницу выхода данных по PMI и отчета по занятости в США за июль, на котором отразится экономический спад из-за коронавируса, говорится в комментарии ITI Capital. "Администрация США рассчитывала продлить срок действия выплат пособий по безработице в пятницу, но демократы... читать дальше
.03 августа 2020 года 14:30
Рубль может достичь отметки 75 за доллар в течение этой недели, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что в понедельник рубль должен закрепиться у отметки 74,4 за доллар, но в последующие дни может снова... читать дальше
.03 августа 2020 года 09:59
Рынки акций АТР изменяются без единой динамики в понедельник. Цены на нефть опускаются на фоне старта второго этапа сделки ОПЕК+, Brent на уровне $43,37 за баррель. читать дальше
.31 июля 2020 года 18:02
Перспективы экономики США на второе полугодие весьма неопределенны, и продолжение восстановления находится под угрозой, говорится в комментарии Julius Baer. В условиях, по большому счету, неконтролируемой пандемии Covid-19 мрачный председатель ФРС Пауэлл вновь подчеркнул, что центральный банк... читать дальше
.31 июля 2020 года 16:42
Инвестиционный спрос на золото компенсирует слабость спроса на физический металл, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. За месяц оно подорожало на 11,3%, а за год прирост цены оставляет уже 39,4% (результаты серебра выглядят ещё более... читать дальше
.31 июля 2020 года 14:42
Официальный индекс деловой активности производственного сектора в Китае продолжил рост в июле, в то время как непроизводственный индекс лишь немного снизился, что свидетельствует о том, что общий импульс восстановления оставался стабильным, отмечается в комментарии Julius Baer. Экономист банка... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:46
Рубль к вечеру пятницы рубль может отступить до 74 за доллар и попробовать пробиться дальше – не исключено, что инвесторы будут сокращать позиции в рубле в преддверии выходных, опасаясь как усиления геополитических рисков, так и глобального ухудшения ситуации с коронавирусом, считают аналитики... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.