Рубль может достичь отметки 75 за доллар в течение этой недели - Sberbank CIB

Рубль может достичь отметки 75 за доллар в течение этой недели, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что в понедельник рубль должен закрепиться у отметки 74,4 за доллар, но в последующие дни может снова подешеветь из-за геополитических рисков, а также предстоящей конвертации в валюту дивидендов Газпрома. В течение недели на этом фоне рубль может достичь отметки 75 за доллар вследствие глобального укрепления американской валюты.

Нефтяной рынок, по мнению экспертов банка, пока проявляет устойчивость. Инвесторы ждут данных по июльской нефтедобыче в странах ОПЕК в преддверии запланированного на август начала смягчения ограничений в рамках ОПЕК+. Аналитики Sberbank CIB полагают, что в понедельник котировки Брент протестируют поддержку на уровне $42,8/барр., и если она окажется недостаточно устойчивой, баррель нефти может подешеветь $42,2.