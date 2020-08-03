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03 августа 2020 года 14:10
BCS GM добавил Сбербанк к фаворитам, а ВТБ с Магнитом - к аутсайдерам
BCS Global Markets (BCS GM) включил в список фаворитов Сбербанк (MOEX: SBER), убрав из него "Московскую биржу", сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. "Мы добавили Сбербанк к фаворитам, поскольку объявление коэффициента дивидендных выплат на уровне 50% - позитивный катализатор. В акциях "Московской биржи" (MOEX: MOEX) рекомендуем фиксировать прибыль и исключаем их из списка наиболее привлекательных бумаг", - пишут эксперты. Таким образом, в настоящее время в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель" (MOEX: GMKN), Сбербанк, "Детский мир" (MOEX: DSKY), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и Mail.ru Group (MOEX: MAIL). В то же время к аутсайдерам были добавлены ВТБ (MOEX: VTBR) и "Магнит" (MOEX: MGNT), при этом обыкновенные акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) были из них исключены. "Мы добавили "Магнит" к компаниям, у которых динамика котировок бумаг будет хуже рынка, так как позитивные результаты данного ритейлера за второй квартал 2020 года уже в цене его акций, и они выглядят сравнительно дорого. ВТБ снова в списке аутсайдеров - слабые фундаментальные характеристики банка должны, наконец, начать коррелировать с динамикой котировок его бумаг. Мы вывели из списка обыкновенные акции "Ростелекома" - на этой неделе мы ждем сильных результатов за второй квартал 2020 года, что поддержит котировки", - говорится в обзоре. В число аутсайдеров, компании, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Газпром" (MOEX: GAZP), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "Магнит" и ВТБ. "Мы сохраняем нейтральный краткосрочной взгляд на российский рынок в условиях повышенной волатильности - по миру катится вторая волна COVID-19, однако власти и центробанки готовы вводить новые пакеты помощи", - считают эксперты BCS GM.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России, Магнит
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