Первая половина августа может быть позитивной для рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Первая половина августа может быть позитивной для рубля, учитывая ослабление последних дней, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Фактор дивидендов перестанет оказывать выраженное влияние, что, по мнению аналитиков банка, позволит курсу немного снизиться.

"Июль закончился для российского рынка в негативном ключе, по окончанию налогового периода рубль оказался под давлением и слабел к доллару США сильнее других валют развивающихся стран, - отмечают эксперты банка. - На российскую валюту давит снижение интереса к суверенному долгу после заседания Центрального Банка, которое показало близость завершения цикла смягчения денежно-кредитной политики, при этом большие планы Минфина по размещению снижают привлекательность вторичного рынка. Также на рубль продолжает давить конвертация дивидендов".

По мнению аналитиков банка "Санкт- Петербург", первая половина августа может быть позитивной для рубля, учитывая ослабление последних дней. Фактор дивидендов перестанет оказывать выраженное влияние, что позволит курсу немного снизиться. Но в последствии такие фундаментальные факторы, как сезонное сокращения притока валюты по текущему счету платежного баланса и снижение операций Минфина на валютном рынке (до 80-90 млрд руб.), начнут подталкивать курс к 75 руб./$ и выше. Источником позитива для рисковых активов может стать согласование и запуск новой программы экономической поддержки в США в августе, а основным источником рисков остается распространение коронавируса, отмечается в комментарии банка.