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03 августа 2020 года 16:03
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pfizer
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pfizer, высоко оценивая кризисоустойчивость компании в беспрецедентных условиях, говорится в комментарии аналитика ГК Зарины Саидовой. "Отчетность Pfizer за второй квартал оправдала наши оптимистичные ожидания несмотря на масштаб последствий пандемии для американской экономики, - отмечает саидова. - Ситуация с COVID-19 оказала минимальное негативное воздействие на бизнес фармагиганта – чистый отрицательный эффект пандемии на выручку компании во втором квартале составил всего $500 млн или 4% и был обусловлен главным образом отказом американцев от плановых медицинских осмотров педиатрами и терапевтами и снижением спроса на некоторые виды продукции в Китае. Мы высоко оцениваем кризисоустойчивость Pfizer в беспрецедентных условиях и считаем, что стабильность финансовых результатов компании будет по достоинству оценена и инвесторами, поэтому у нас нет оснований отменять нашу рекомендацию "покупать" по акциям Pfizer и ставим на пересмотр целевую цену". Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний Pfizer опубликовала финансовую отчетность за второй квартал. Квартальная выручка фармагиганта уменьшилась на 11% г/г до $11,8 млрд и на $250 млн превысила усредненные прогнозы, при этом скорректированная прибыль на акцию составила 78 центов и оказалась на 12 центов выше ожиданий. В частности, выручка от препаратов по направлению внутренней медицины возросла на 2% до $2,28 млрд, от онкологического направления – увеличилась на 18% до $2,65 млрд, выручка от больничного направления - снизилась на 2% до $1,79 млрд. Продажи препарата Ibrance увеличились на 7% до $1,35 млрд, Eliquis – на 17% до $1,27 млрд, Prevnar 13/Prevenar 13 – уменьшились на 5% до $1,12 млрд, Xeljanz – возросли на 4% до $635 млн, Lyrica – сократились на 70% до $349 млн. Примечательно, что Pfizer несмотря на пандемию коронавируса повысила свои прогнозы на текущий год - по чистой прибыли на акцию с диапазона $2,82– 2,92 до $2,85– 2,95, а по выручке – с диапазона $48,5-50,5 млрд до $48,6-50,6 млрд. Акции Pfizer находятся в числе рекомендаций "ФИНАМа" с рейтингом "покупать" как консервативное долгосрочное вложение. За последний месяц, в частности, бумага принесла доходность в размере 11,5%.
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03 августа 2020 года 19:01
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