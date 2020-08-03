Sova Capital повысила оценку акций Яндекса на 8%, но оставила рейтинг "держать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 8% - до $58,7 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменений.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $55,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $57,54 за штуку.