Потенциал ослабления курса российской валюты в основном исчерпан - BCS Global Markets

Потенциал ослабления курса российской валюты в основном исчерпан, и уже на текущей неделе возможно восстановление, говорится в обзоре BCS Global Markets.

По оценке эксперта BCS GM Владимира Тихомирова, потенциал ослабления курса российской валюты в основном исчерпан. Более того, эксперт не ожидает и стабилизации рубля на текущих уровнях в RUB 74-75/$, а считает наиболее вероятным сценарием его укрепление, если, конечно, не произойдет резкого снижения цен на нефть или серьезного ухудшения геополитического фона вокруг РФ.

"При цене нефти в $43-44/барр. и текущем уровне геополитического риска мы считаем фундаментально оправданным курс в диапазоне RUB 70-71/$. Поскольку основным фактором слабости рубля в конце июля стал вывод средств нерезидентами после конвертации средств, полученных за счет продаж ОФЗ и в форме дивидендов, мы считаем, что рубль начнет восстанавливать свои позиции только после прохождения пика в объемах оттока капитала – не исключено, что это мы увидим уже на текущей неделе", - прогнозирует Тихомиров.

Резкое ослабление курса рубля не стало неожиданностью для экспертов BCS GM, хотя снижения до уровней, близких к отметке в RUB 75/$, они все-таки не ожидали. "Мы считаем, что динамика рубля в последние дни стала следствием целого ряда причин: усиления продаж ОФЗ со стороны нерезидентов, т.к. потенциал роста цены облигаций был в основном исчерпан после агрессивных снижений ключевой ставки; продажи иностранцами российских активов в рамках снижения ими доли рисковых активов в инвестиционных портфелях; репатриации дивидендов, полученных нерезидентами от российских компаний; снижения объема продаж валюты российскими экспортерами после завершения месячного налогового периода. Кроме того, стоит упомянуть «фактор августа»: многие местные инвесторы предпочитают в это время увеличивать позиции в иностранных активах. Не последнюю роль также сыграл рост геополитической напряженности вокруг РФ", - резюмирует эксперт BCS GM.