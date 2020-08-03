Внутренних причин для дальнейшего безостановочного ослабления рубля нет - РФПИ

Основные выплаты дивидендов уже позади, поэтому с этой стороны рублю может угрожать лишь остаточная конвертация средств нерезидентами, таким образом, в этих условиях внутренних причин для дальнейшего безостановочного ослабления рубля нет, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Поэтому в отсутствие внешнего негатива в ближайшие дни российская валюта может предпринять попытку роста, полагает эксперт.

"Рубль в пятницу сохранил свое место в числе аутсайдеров среди ЕМ валют, потеряв к USD еще около 1,7%, - комментирует Полевой. - Отсутствие позитивных изменений на рынке нефти и временный рост доллара во второй половине дня - таков был внешний фон. Что касается внутренних условий, то стоит отметить сохранение локального спроса на валюту при отсутствии какой-либо явной поддержки со стороны экспортеров, прошедших налоговые выплаты и не имеющих явной потребности в продаже валюты. Столь значительное снижение рубля (на 4,3% к USD в июле) на фоне преобладавшего укрепления большинства других ЕМ валют объясняется дивидендными потоками и постепенным восстановлением спроса на валюту по мере открытия экономики".