"ВТБ Капитал" повысил оценку бумаг компаний сектора недвижимости РФ в среднем на 25%, рекомендации прежние

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки прогнозная стоимость GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) повышена с $2,20 до $2,60 за штуку, GDR Etalon (MOEX: ETLN) - с $1,10 до $1,50 за штуку, акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) - с 500 рублей до 600 рублей за штуку.

Рекомендации для этих бумаг аналитикам были подтверждены: "покупать" для ЛСР и ГК "ПИК", "держать" для Etalon.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Новая прогнозная цена ЛСР - 2,6 (текущая цена - 1,96), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена Etalon - 1,5 (текущая цена - 1,5), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена ПИК (ля акций; цены в рублях) - 600 (текущая цена - 495,2), рекомендация - покупать.