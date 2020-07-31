ITI Capital рекомендует покупать бумаги Яндекса и Mail.ru

ITI Capital рекомендует в качестве топ-идей для покупки Яндекс и Mail.ru, полагая, что после включения в MSCI Russia потенциал роста Яндекса составит более 10%, Mail.ru - более 25% исходя из оценки притока пассивных денег, говорится в комментарии инвесткомпании.

" По нашим оценкам, до ноября 2020 г. в индекс могут включить четыре компании, в результате чего суммарный приток пассивных средств составит $650 млн - это рекордный объем для MSCI Russia за столь короткий период, - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - С учетом активных средств суммарный приток может составить более $1 млрд. Ближайшее и самое крупное включение в августе - это Яндекс с весом до 8% и притоком $370 млн пассивных средств, что в 11 раз больше дневного торгового оборота.

Результаты ребалансировки будут объявлены 12 августа и вступят в силу 1 сентября. Остальные три компании (Mail, Тинькофф банк и Ростелеком) должны войти в индекс по итогам ноябрьской ребалансировки, результаты будут объявлены 10 ноября и вступят в силу 1 декабря".

По мнению Луцко, шансы на включение Татнефти малы, так как капитализация компании должна быть как минимум втрое больше, а уровень ликвидности - как минимум втрое выше текущего, составляющего всего $3,3 млн в сутки. При включении Татнефть преф вес в индексе превысит 0,5%, а приток пассивных средств превзойдет $50 млн.

"Что покупать сейчас? Топ-идеи - это Яндекс и Mail, после включения потенциал роста Яндекса составит более 10%, Mail.ru - более 25% исходя из оценки притока пассивных денег. Mail.ru может вырасти раньше, после включения Яндекса 12 августа", - заключает эксперт ITI Capital.