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31 июля 2020 года 18:02
Перспективы экономики США во второй половине года остаются тревожными - Julius Baer
Перспективы экономики США на второе полугодие весьма неопределенны, и продолжение восстановления находится под угрозой, говорится в комментарии Julius Baer. В условиях, по большому счету, неконтролируемой пандемии Covid-19 мрачный председатель ФРС Пауэлл вновь подчеркнул, что центральный банк продолжает оказывать сильную поддержку. Сокращения рабочих мест продолжаются; следует ожидать роста безработицы в результате реструктуризации корпораций и предстоящего роста банкротств. "После пересмотра данных за предыдущие периоды, первая официальная оценка роста ВВП США за второй квартал 2020 года, в котором наблюдались последствия усиливающейся пандемии Covid-19, показывает менее серьезное, чем ожидалось, сокращение экономики в годовом исчислении на 32,9%. Неудивительно, что основная часть этого исторического падения ВВП произошла в апреле, когда меры по сдерживанию вируса привели к почти полному и внезапному закрытию экономики, особенно в сфере персональных услуг, досуга и гостиничного бизнеса", - отмечает главный экономист банка Янвиллем Акет. Потребление услуг продолжило сокращаться во втором квартале на -22,9% в годовом исчислении после сокращения на -4,8% уже в первом квартале из-за карантина в марте. Потребление товаров длительного пользования стагнировало, а рост потребления товаров недлительного пользования во втором квартале замедлился. Инвестиции также сильно пострадали: капитальные расходы и строительство жилься сократились. Чистый экспорт может выглядеть позитивно в этом взвешенном контексте, но официальные невзвешенные темпы роста показывают падение экспорта в годовом исчислении на -64,1% и импорта на -53,4%. "Возросшие расходы федерального правительства были незначительными в взвешенном контексте, чтобы общая ситуация с ростом ВВП США во втором квартале казалась менее серьезной, равно как и сокращение расходов местных органов власти, чтобы ситуация выглядела намного хуже, - указывает эксперт Julius Baer. - Несмотря на более высокие, чем ожидалось, показатели ВВП во втором квартале, мы пока сохраняем наш годовой прогноз среднего роста ВВП США без изменений на уровне -3,6% на 2020 год. Перспективы экономики США во второй половине года остаются тревожными, поскольку предварительные показатели индекса деловой активности от Markit за июль был сравнительно неутешительными, а репрезентативный индикатор потребительского доверия Conference Board снова сдал позиции после восстановления в июне". По мнению эксперта, недавние исследования показывают, что США в настоящее время борются со второй волной пандемии коронавируса, с более чем 65 000 инфекций в день, после первой, которая едва стабилизировалась на уровне 20 000 новых инфекций в день в июне. 23 из 50 штатов США по-прежнему сообщают о неконтролируемом распространении вируса, тогда как 14 штатов демонстрируют тенденцию к слабому распространению Covid-19. Федеральная резервная система США продлила до конца года предложение о предоставлении чрезвычайных кредитов, срок действия которых истекал в конце сентября. "После состоявшегося в среду заседания ФРС ее председатель Джером Пауэлл дал понять, что развитие экономики будет зависеть от Covid-19 и что ФРС продолжит использовать свой "полный набор инструментов" для поддержки экономики. В контрасте с этим развивается ситуация на Капитолийском холме - республиканцы и администрация Трампа все еще далеки от демократов по новому законопроекту о помощи в условиях коронавируса, который должен сменить предыдущий, истекающий в конце этой недели, и предоставить денежную помощь миллионам безработных в США. Обновленный законопроект об оказании чрезвычайной помощи приобретает особую актуальность, поскольку число первичных обращений за пособиями по безработице за неделю до 24 июля продолжало расти во второй раз подряд до 1 434 миллионов, при этом число продолжающихся обращений до 18 июля снова возросло до 17 018 миллионов. Рост безработицы остается вероятным, учитывая продолжающуюся корпоративную реструктуризацию и надвигающуюся волну банкротств", - резюмирует Янвиллем Акет.
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