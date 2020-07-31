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31 июля 2020 года 17:27
Рубль выглядит недооцененным в условиях текущей стоимости Brent - Citi
Текущая стоимость нефти марки Brent позволяет рублю торговаться на отметке выше, чем российская валюта котируется сейчас, полагает экономист Citi по РФ Иван Чакаров. По мнению эксперта, при текущей цене Brent в $43 рубль должен торговаться на отметке около 70,1 руб./$1, тогда как сейчас курс рубля составляет 73,4 руб./$1 (что примерно на 4% слабее оценок аналитика). "В последние месяцы рубль был сильно волатилен: это затрудняло понимание того, происходят ли эти движения в соответствии с фундаментальными показателями или/и рыночными ожиданиями. В попытке установить систематический подход в оценке колебаний рубля мы определили три валютных режима, хорошо отражающих движения национальной валюты с момента перехода РФ на инфляционное таргетирование", - говорится в отчете Citi. Первый режим, по расчетам экономиста инвестбанка, длился с 2014 года по январь 2017 года и характеризовался "очень тесной взаимосвязью между рублем и ценой на нефть", когда более низкие нефтяные котировки вели к ослаблению рубля и наоборот. Второй, в основе которого оказалось бюджетное правило, начался в феврале 2017 года и завершился в феврале 2020 года, он сопровождался слабой взаимосвязью между рублем и нефтью. При высоких ценах на нефть в рамках бюджетного правила осуществлялась покупка валюты ЦБ РФ для Минфина, а при низких - продажа (проведение ЦБ РФ корреспондирующих операций по покупке/продаже иностранной валюты на открытом рынке нивелирует влияние колебаний нефтяных котировок на курс рубля - прим. ИФ). "Растущие геополитические риски обеспечили сосуществование в это время более высоких цен на нефть с более слабым рублем", - отмечается в обзоре. Текущий режим, который начался в марте этого года, "представляет собой смесь двух предыдущих, но все еще демонстрирует четкую статистическую взаимосвязь между рублем и ценой на нефть", пишет экономист; и сейчас рубль, как он полагает, недооценен относительно цены на нефть. "Слабость рубля связывают с "вновь возникающими геополитическими шумами" и выплатами дивидендов", - говорится в обзоре.
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31 июля 2020 года 18:02
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