Ситуация для рубля может существенно улучшиться после выплаты дивидендов "Газпрома" - "Открытие Брокер"

Текущая ситуация для рубля остаётся негативной, идей и привлекательных доходностей на рынке ОФЗ нет, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Плюс к этому продолжается конвертация дивидендов нерезидентами. На будущей неделе "Газпром" начислит своим инвесторам около 361 млрд рублей. Часть этих средств также будет конвертироваться в валюту, оказывая давление на "россиянина".

Впрочем, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, есть и позитивная новость. По сути, указывает он, этой выплатой закрываются основные дивидендные платежи. Соответственно, давление на "россиянина" начнёт существенно снижаться. К тому же рост доходностей по ОФЗ при очень слабом рубле может вернуть часть инвесторов. В техническом плане ускорение ослабления рубля часто является финальной фазой движения.