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31 июля 2020 года 15:47
Пока в акциях стоит сохранять "длинные" позиции - "Велес Капитал"
Аналитики компании "Велес Капитал" считают, что до пробоя важных поддержек по индексам Мосбиржи и РТС (2830 и 1215 пунктов соответственно) имеет смысл сохранять "длинные" позиции по рынку, говорится в комментарии. Индексы Мосбиржи и РТС, с технической точки зрения, вступают в август, сохраняя среднесрочную тенденцию к повышению, но не проявляют сильной краткосрочной склонности к росту, что может способствовать некоторой коррекции с достигнутых вершин, отмечает специалист Елена Кожухова. "Рублевый индекс Мосбиржи почти достиг одной из целей среднесрочного роста 2960 пунктов (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), что может провоцировать фиксацию прибыли. Более серьезного снижения (в район 2680 пунктов) стоит ждать при закреплении ниже 2830 пунктов. РТС же пока остается ниже сопротивления 1310 пунктов, в связи с чем может быть склонен к движению в район 1170 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). В целом до пробоя важных поддержек (2830 и 1215 пунктов) имеет смысл сохранять "длинные" позиции по рынку", - полагает эксперт инвестиционной компании.
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31 июля 2020 года 18:02
Перспективы экономики США на второе полугодие весьма неопределенны, и продолжение восстановления находится под угрозой, говорится в комментарии Julius Baer. В условиях, по большому счету, неконтролируемой пандемии Covid-19 мрачный председатель ФРС Пауэлл вновь подчеркнул, что центральный банк... читать дальше
.31 июля 2020 года 16:42
Инвестиционный спрос на золото компенсирует слабость спроса на физический металл, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. За месяц оно подорожало на 11,3%, а за год прирост цены оставляет уже 39,4% (результаты серебра выглядят ещё более... читать дальше
.31 июля 2020 года 14:42
Официальный индекс деловой активности производственного сектора в Китае продолжил рост в июле, в то время как непроизводственный индекс лишь немного снизился, что свидетельствует о том, что общий импульс восстановления оставался стабильным, отмечается в комментарии Julius Baer. Экономист банка... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:46
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.31 июля 2020 года 11:11
Аналитики ITI Capital рекомендуют сохранять позиции в цикличных компаниях США, в частности, в Coty, Boeing, Citibank, JPMorgan, Schlumberger, TechnipFMC и прочих, так как это передовые компании в своих областях, и их бумаги неизбежно восстановятся с середины августа, говорится в аналитическом... читать дальше
.31 июля 2020 года 09:31
Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в четверг, ралли крупных технологических компаний оказало поддержку Nasdaq. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок повышаются в пятницу. читать дальше
.30 июля 2020 года 16:55
"ФИНАМ" считает акции Citigroup по-прежнему привлекательными для инвестиций после распродажи ранее в этом году и рекомендует их к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем, что у Citigroup есть все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:40
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики - "Открытие Брокер"
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики, а также локально давит фактор завершения налогового периода и повышенный спрос на валюту в свете перспектив восстановления туристических потоков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:11
Интерес к юаню растет в связи с падением ставок в долларах США и низкими ставками по евро, и сейчас все больше компаний, инвесторов, банков ориентированы на китайский юань, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Как известно, юань (CNY) является мировой резервной валютой и с 2016... читать дальше
.30 июля 2020 года 13:00
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п. - "Уралсиб"
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п., говорится в комментарии "Уралсиба". АО «Почта России» (-/-/ВВВ) в четврег, 30 июля, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд руб. Срок... читать дальше
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