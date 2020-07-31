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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы будет колебаться в пределах 2860-2920 пунктов - "Фридом Финанс"
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31 июля 2020 года 15:20

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы будет колебаться в пределах 2860-2920 пунктов - "Фридом Финанс"

Сохранение позитивной динамики на рынках обусловлено избытком денежной ликвидности, обеспеченной на данный момент политикой регуляторов США, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Шансы повышения цен акций во второй половине пятницы преобладают, однако риск для "быков" связан с перспективой динамики акций на следующей неделе. "Прогнозируем, что индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы будет колебаться в пределах 2860-2920 пунктов", - указывает он.

Опубликовано: /ИК "Фридом Финанс"/
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