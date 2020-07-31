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Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы будет колебаться в пределах 2860-2920 пунктов - "Фридом Финанс"
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31 июля 2020 года 15:20
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы будет колебаться в пределах 2860-2920 пунктов - "Фридом Финанс"
Сохранение позитивной динамики на рынках обусловлено избытком денежной ликвидности, обеспеченной на данный момент политикой регуляторов США, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Шансы повышения цен акций во второй половине пятницы преобладают, однако риск для "быков" связан с перспективой динамики акций на следующей неделе. "Прогнозируем, что индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы будет колебаться в пределах 2860-2920 пунктов", - указывает он.
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31 июля 2020 года 18:02
Перспективы экономики США на второе полугодие весьма неопределенны, и продолжение восстановления находится под угрозой, говорится в комментарии Julius Baer. В условиях, по большому счету, неконтролируемой пандемии Covid-19 мрачный председатель ФРС Пауэлл вновь подчеркнул, что центральный банк... читать дальше
.31 июля 2020 года 16:42
Инвестиционный спрос на золото компенсирует слабость спроса на физический металл, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. За месяц оно подорожало на 11,3%, а за год прирост цены оставляет уже 39,4% (результаты серебра выглядят ещё более... читать дальше
.31 июля 2020 года 14:42
Официальный индекс деловой активности производственного сектора в Китае продолжил рост в июле, в то время как непроизводственный индекс лишь немного снизился, что свидетельствует о том, что общий импульс восстановления оставался стабильным, отмечается в комментарии Julius Baer. Экономист банка... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:46
Рубль к вечеру пятницы рубль может отступить до 74 за доллар и попробовать пробиться дальше – не исключено, что инвесторы будут сокращать позиции в рубле в преддверии выходных, опасаясь как усиления геополитических рисков, так и глобального ухудшения ситуации с коронавирусом, считают аналитики... читать дальше
.31 июля 2020 года 11:11
Аналитики ITI Capital рекомендуют сохранять позиции в цикличных компаниях США, в частности, в Coty, Boeing, Citibank, JPMorgan, Schlumberger, TechnipFMC и прочих, так как это передовые компании в своих областях, и их бумаги неизбежно восстановятся с середины августа, говорится в аналитическом... читать дальше
.31 июля 2020 года 09:31
Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в четверг, ралли крупных технологических компаний оказало поддержку Nasdaq. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок повышаются в пятницу. читать дальше
.30 июля 2020 года 16:55
"ФИНАМ" считает акции Citigroup по-прежнему привлекательными для инвестиций после распродажи ранее в этом году и рекомендует их к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем, что у Citigroup есть все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:40
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики - "Открытие Брокер"
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики, а также локально давит фактор завершения налогового периода и повышенный спрос на валюту в свете перспектив восстановления туристических потоков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:11
Интерес к юаню растет в связи с падением ставок в долларах США и низкими ставками по евро, и сейчас все больше компаний, инвесторов, банков ориентированы на китайский юань, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Как известно, юань (CNY) является мировой резервной валютой и с 2016... читать дальше
.30 июля 2020 года 13:00
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п. - "Уралсиб"
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п., говорится в комментарии "Уралсиба". АО «Почта России» (-/-/ВВВ) в четврег, 30 июля, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд руб. Срок... читать дальше
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