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31 июля 2020 года 15:01
"ВТБ Капитал" снизил оценку акций Сбербанка на 7%, но оставил рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) на 7% - до 250 рублей за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг осталась без изменения. "Мы повысили прогноз чистой прибыли Сбербанка за 2020 год на 14% с учетом сокращения резервов под обесценение кредитов (минус 12%), но в то же время снизили прогноз чистой прибыли за 2021-2022 годы на 2-10% ввиду снижения чистой процентной маржи. Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе доходность собственного капитала стабилизируется на уровне 16% (против 20%, предусмотренных текущей стратегией банка), что несет в себе значительный негативный риск с точки зрения ожиданий рынка", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", ближайшими катализаторами для котировок акций Сбербанка должны стать рекомендация совета директоров о коэффициенте дивидендных выплат на уровне 50% в августе и объявление новой 3-летней стратегии в декабре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 280,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 217,2 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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