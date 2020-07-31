Восстановление экономики Китая замедлится во второй половине года - Julius Baer

Официальный индекс деловой активности производственного сектора в Китае продолжил рост в июле, в то время как непроизводственный индекс лишь немного снизился, что свидетельствует о том, что общий импульс восстановления оставался стабильным, отмечается в комментарии Julius Baer. Экономист банка Софи Альтерматт ожидает, что восстановление продолжится более медленными темпами во второй половине года, так как эффекты наверстывания и неудовлетворенный спрос исчезают, а потенциал возобновления локальных вспышек Covid-19 может замедлить восстановление сектора услуг.

"Отмеченный в июле рост индекса деловой активности производственного сектора в Китае покрывал широкий ряд субиндексов, - указывает эксперт Julius Baer. - Наибольший рост продемонстрировали новые экспортные заказы, хотя до сих пор заметно замедление в этом секторе, что говорит об ослаблении спада в международной торговле, но и грядущих препятствиях для экспортного сектора. В непроизводственных секторах смягчение импульса было вызвано замедлением новых заказов и более глубоким сокращением занятости".

По мнению Софи Альтерматт, в связи с тем, что потребительские расходы и частные инвестиции отстают от общих темпов восстановления во втором квартале, восстановление спроса в частном секторе будет основной проблемой в предстоящие месяцы. "Мы ожидаем, что власти продолжат свои меры налогово-бюджетного и монетарного стимулирования, чтобы поддержать восстановление частного сектора. Что касается CNY, то, несмотря на то, что юань выигрывает от восстановления экономики Китая и улучшения настроений инвесторов, ситуация для валюты в ближайшие несколько месяцев будет оставаться довольно опасной, так как на юань может негативно влиять усиление напряженности в отношениях между США и Китаем. Мы поддерживаем нейтральную позицию в отношении CNY". - резюмирует экономист Julius Baer.