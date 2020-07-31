Доходность NVTKRM 22 одна из самых низких среди сопоставимых по дюрации корпоративных евробондов РФ - ВТБ Капитал

Доходность NVTKRM 22 одна из самых низких среди сопоставимых по дюрации корпоративных евробондов РФ, говорится в обзоре ВТБ Капитала. Ближайшая значимая выплата по долгу эмитента – погашение еврооблигаций в феврале 2021 г. (NVTKRM 21) на сумму 650 млн долл.

"Отчетность отразила почти двукратный в годовом сопоставлении рост капиталовложений (0,8 млрд долл. во 2к20), что в совокупности с квартальным увеличением оборотного капитала на 0,2 млрд долл. выразилось в глубоко отрицательном свободном денежном потоке по итогам квартала (-0,8 млрд долл.), - отмечают эксперты инвестбанка. - Тем не менее, Новатэк сохранил хороший запас ликвидности на уровне 0,9 млрд долл., что обеспечило полное покрытие его краткосрочных долговых обязательств (0,8 млрд долл.)". Ближайшая значимая выплата по долгу эмитента – погашение еврооблигаций в феврале 2021 г. (NVTKRM 21) на сумму 650 млн долл. По оценкам Новатэка, в 3к20 цены на газ в Европе останутся низкими. Компания не исключает их восстановления в 4к20, чему, правда, может в определенной степени помешать возвращение на рынок СПГ из США. Ввиду по-прежнему слабой рыночной конъюнктуры компания объявила об очередном, 15%-м, сокращении капиталовложений в 2020 г. (в дополнение к 20%-му сокращению, анонсированному ранее). В итоге их общий объем в этом году должен составить 170 млрд руб., или 2,3 млрд долл. по текущему курсу. В отношении проекта Арктик СПГ – 2 компания сообщила, что сроки привлечения финансирования для его реализации были перенесены на 2021 г.

"NVTKRM 22 (YTM 2,1%, z-спред 189 бп) в данный момент котируется в районе 105,4% от номинала, предлагая одну из самых низких доходностей среди сопоставимых по дюрации российских корпоративных евробондов", - указывают аналитики ВТБ Капитала.