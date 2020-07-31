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Главная / Аналитикам / Аналитика / Российские евробонды, вероятно, проведут торги пятницы в консолидации - Уралсиб
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31 июля 2020 года 12:20
Российские евробонды, вероятно, проведут торги пятницы в консолидации - Уралсиб
Российские евробонды, вероятно, проведут торги пятницы в рамках консолидации, говорится в обзоре Уралсиба. Реакция еврооблигаций стран ЕМ на американскую статистику была неоднозначной, отмечают аналитики корпорации. С одной стороны, слабые экономические данные крупнейшей мировой экономики привели к снижению спроса на риск и нефтяных цен, в результате сильнее всего пострадали турецкие евробонды, подскочившие в четверг в доходности на 15–35 б.п. Российская кривая также на этом фоне сдвинулась вверх на 2–4 б.п. С другой стороны, сохранение стимулирующих мер ФРС поддержало котировки фаворитов последних недель – бумаг Индонезии и Мексики, которые прибавили в цене 0,8–1,6 п.п. и 0,25– 0,95 п.п. соответственно (минус 8–9 б.п. и 3–6 б.п. в доходности). Среди российских облигаций в большей степени пострадали RUSSIA’42 (YTM 3,27%) и RUSSIA’43 (YTM 3,29%), подешевевшие на 0,75 п.п. и 0,85 п.п., тогда как самый длинный выпуск на кривой RUSSIA’47 (YTM 3,23%) потерял 0,45 п.п. Его z-спред с начала июня расширился уже более чем на 30 б.п. до текущих 250 б.п. и теперь на 80 б.п. шире исторических минимумов конца декабря прошлого года. "В настоящий момент мы не видим фундаментальных факторов для сокращения z-спреда. В пятницу российские евробонды, вероятно, проведут торговый день в рамках бокового тренда", - указывают специалисты Уралсиба.
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31 июля 2020 года 18:02
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