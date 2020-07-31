Sova Capital повысила оценку акций и GDR Магнита на 9-13%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) на 9-13%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Новая прогнозная стоимость акций ритейлера составляет 5660 рублей за штуку, GDR - $17 за штуку.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена аналитиками без изменений.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Магнит - 17,00 (текущая цена - 14,96), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит (акции, цена в рублях) - 5660,0 (текущая цена - 4694,5), рекомендация - покупать.