Основные угрозы для рубля - ситуация в глобальной экономике, переоцененность фондовых индексов и предстоящие выборы в США - РФПИ

Основные угрозы для рубля сосредоточены вовне: неопределенная ситуация в глобальной экономике, переоцененность фондовых индексов и предстоящие выборы в США, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Рубль в четверг показал второй худший результат (снижение на 0.8% к USD и почти на 1.3% к EUR) среди основных ЕМ валют, несмотря на косвенную поддержку от снижающихся котировок доллара на мировом рынке, - комментирует Полевой. - Причины кроются в конвертации крупных дивидендных выплат, совпавших по времени с окончанием налоговых платежей и периодом значительных распродаж на рынке ОФЗ и в российских акциях, вызванных ухудшением внешнего фона. Полагаем, что для ряда нерезидентов столь значительное снижение рубля в последние дни могло быть триггером к закрытию позиций, которые открывались по сопоставимым уровням в апреле-мае. Повышенная волатильность в рубле в краткосрочном периоде может сохраниться, учитывая комбинацию дивидендного фактора и неустойчивого внешнего фона. Также сегодня на рынке возможны потоки, связанные с окончанием месяца" .

По мнению эксперта РФПИ, в более долгосрочной перспективе существенных внутренних рисков для рубля пока нет, поскольку фактор дивидендов очень скоро сойдет на нет, а уже произошедшее ослабление российской валюты позволит естественным образом сдержать восстановление импорта, поддержать экспорт и платежный баланс. Однако основные угрозы сосредоточены вовне: неопределенная ситуация в глобальной экономике, переоцененность фондовых индексов и предстоящие выборы в США.