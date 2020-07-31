Citi поднял оценку акций Сбербанка на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"

Citi повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 255 рублей до 265 рублей за штуку, сообщается в обзоре Citi.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 280,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 217,2 рубля за штуку.