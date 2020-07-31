Влияние на рубль дивидендных выплат может сойти на нет, поскольку, скорее всего, пик платежей этого года уже пройден - ВТБ Капитал

Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что влияние на рубль дивидендных выплат может сойти на нет, поскольку, скорее всего, пик платежей этого года уже пройден, говорится в их обзоре.

Рубль в четверг подешевел на 0,7%, до 73,11 руб./$1 на фоне высокого оборота торгов в сегменте USDRUB_TOM в 3,0 млрд долларов, отмечают специалисты.

"Мы полагаем, что наблюдаемая в последние недели отстающая динамика рубля (рубль за месяц подешевел на 2,7% к доллару, тогда как остальные валюты развивающихся стран преимущественно укрепились) отражает выплату дивидендов основными экспортерами. На наш взгляд, вскоре этот эффект может сойти на нет, поскольку, по нашим оценкам, пик дивидендных выплат этого года уже пройден", - указывают аналитики "ВТБ Капитала".