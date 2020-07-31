.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Влияние на рубль дивидендных выплат может сойти на нет, поскольку, скорее всего, пик платежей этого года уже пройден - ВТБ Капитал
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 июля 2020 года 10:22
Влияние на рубль дивидендных выплат может сойти на нет, поскольку, скорее всего, пик платежей этого года уже пройден - ВТБ Капитал
Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что влияние на рубль дивидендных выплат может сойти на нет, поскольку, скорее всего, пик платежей этого года уже пройден, говорится в их обзоре. Рубль в четверг подешевел на 0,7%, до 73,11 руб./$1 на фоне высокого оборота торгов в сегменте USDRUB_TOM в 3,0 млрд долларов, отмечают специалисты. "Мы полагаем, что наблюдаемая в последние недели отстающая динамика рубля (рубль за месяц подешевел на 2,7% к доллару, тогда как остальные валюты развивающихся стран преимущественно укрепились) отражает выплату дивидендов основными экспортерами. На наш взгляд, вскоре этот эффект может сойти на нет, поскольку, по нашим оценкам, пик дивидендных выплат этого года уже пройден", - указывают аналитики "ВТБ Капитала".
.
31 июля 2020 года 09:31
Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в четверг, ралли крупных технологических компаний оказало поддержку Nasdaq. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Цены на нефть эталонных марок повышаются в пятницу. читать дальше
.30 июля 2020 года 16:55
"ФИНАМ" считает акции Citigroup по-прежнему привлекательными для инвестиций после распродажи ранее в этом году и рекомендует их к покупке, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы считаем, что у Citigroup есть все шансы пройти нынешний кризис с вполне разумными потерями и показать быстрое... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:40
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики - "Открытие Брокер"
Давление на рубль оказывает факт отсутствия новых решений ФРС по дальнейшему смягчению денежной политики, а также локально давит фактор завершения налогового периода и повышенный спрос на валюту в свете перспектив восстановления туристических потоков, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ... читать дальше
.30 июля 2020 года 16:11
Интерес к юаню растет в связи с падением ставок в долларах США и низкими ставками по евро, и сейчас все больше компаний, инвесторов, банков ориентированы на китайский юань, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Как известно, юань (CNY) является мировой резервной валютой и с 2016... читать дальше
.30 июля 2020 года 13:00
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п. - "Уралсиб"
Размещение бондов АО "Почта России" состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 110 б.п., говорится в комментарии "Уралсиба". АО «Почта России» (-/-/ВВВ) в четврег, 30 июля, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-001Р-10 объемом 10 млрд руб. Срок... читать дальше
.30 июля 2020 года 12:21
По мнению аналитиков "Уралсиба", сохранение стимулов со стороны ФРС поддержит евробонды стран ЕМ, отмечается в обзоре корпорации. "Спрос на риск в среду несколько вырос в ожидании заявления ФРС, которое в целом оправдало надежды инвесторов, - комментируют эксперты "Уралсиба". - В наибольшем... читать дальше
.30 июля 2020 года 12:02
Рубль в четверг может протестировать отметку 73,5 руб./$1 из-за негативного внешнего фона и геополитических факторов, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в четверг рубль отступил до 73 руб./$1 и может протестировать отметку 73,5... читать дальше
.30 июля 2020 года 10:59
В центре внимания инвесторов новый пакет фискальных мер ФРС США, низкие ставки могут остаться на более длительный период, чем ожидалось говорится в комментарии ITI Capital. Акции IT-компаний в США продолжают толкать индексы вверх, тогда как циклические бумаги находятся под давлением в связи со... читать дальше
.30 июля 2020 года 10:11
Аналитики Промсвязьбанка не ждут сильных движений в нефтяных котировках в ближайшие сессии, говорится в комментарии банка. Минэнерго США в среду представило неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка... читать дальше
.30 июля 2020 года 09:28
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.