Спроса на акции EM по-прежнему нет, в бондах наблюдается небольшой интерес - BCS GM

Спрос на акции EM (развивающиеся рынки) по-прежнему отсутствует, в бондах наблюдается небольшой интерес, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. В целом EM пока не находятся в центре внимания глобальных инвесторов, отмечает эксперт.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 23 по 29 июля 2020 года составил $30 млн против чистого оттока $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.