Индекс Мосбиржи в пятницу попробует удержаться в диапазоне 2880-2900 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в пятницу сможет удержаться в диапазоне 2880-2900 пунктов, так как неоднозначный внешний фон отчасти нивелируется стабилизацией нефтяных котировок, что позволяет рассчитывать на возврат сдержанных покупок российских акций, говорится в комментарии Промсвязьбанка. При этом главный аналитик банка Евгений Локтюхов отмечает высокие риски развития коррекционного движения уже в ближайшей перспективе в случае вероятного ухудшения ситуации на внешних рынках.