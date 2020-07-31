Утром пятницы индекс Мосбиржи попробует возобновить подъем - "Алор Брокер"

Американские рынки в четверг сумели отыграть значительную часть потерь, несмотря на плохие данные по ВВП США (квартальные потери составили 33%) и заявление Дональда Трампа о возможности переноса президентских выборов из-за пандемии коронавируса. Во многом это было связано с возобновившимся снижением доллара к мировым валютам, что поддерживает все биржевые активы. В пятницу утром американские фьючерсы торгуются в небольшом плюсе, что прямо указывает на позитивное открытие российского рынка акций, индекс Мосбиржи попробует возобновить подъем, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.