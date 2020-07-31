Вероятна консолидация пары доллар/рубль в районе 73,2 руб./$1 - Промсвязьбанк

Умеренно позитивного внешнего фона может оказаться недостаточно для продолжения роста рубля по отношению к доллару в пятницу утром, в связи с чем аналитики Промсвязьбанка прогнозируют консолидацию пары в районе 73,2 руб./$1, говорится в комментарии банка.

Поддержку национальной валюте в пятницу утром окажет восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь вернулся выше 43 долларов за баррель. Также ее восстановлению будет способствовать умеренное укрепление валют развивающихся стран, отмечают специалисты.

"На наш взгляд, этого может оказаться недостаточно для продолжения волны восстановления рубля, начатой в четверг вечером, однако позволит рублю удержать позиции вблизи уровней закрытия четверга. В результате в начале сессии пара доллар/рубль перейдет в консолидацию в районе 73,2. В дальнейшем на ухудшении внешнего фона американская валюта может попытаться возобновить рост, сдерживать который будет фиксация прибыли по длинным позициям в американской валюте в преддверии выходных. Отметим, что в рамках сессии ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 70-75", - пишет главный аналитик банка Богдан Зварич.